Вашингтон, 17 мая, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Термин «внутренний валовый продукт», тот самый ВВП, которым якобы измеряют сравнительное благополучие стран, всё больше становится шулерским инструментом для подтасовки международных «рейтингов успеха». Как это происходит и кому это выгодно, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Караваджо. Шулера. 1594 г

ВВП принято считать не только показателем успеха страны в целом, но и неким мерилом народного счастья: мол, чем выше ВВП, тем люди живут лучше. Когда-то эти показатели действительно имели отношение друг к другу — в те времена, когда ВВП включал в себя перечень товаров и услуг, производимых экономикой страны для потребления людьми. Но с тех пор подсчет ВВП сильно сдвинулся в сторону того, что можно смело назвать приписками.

В погоне за позицией в рейтинге ВВП, а значит, и в рейтинге инвестиционной привлекательности, развитые страны начали включать в ВВП буквально что угодно, помимо реального сектора. Скажем, Великобритания начиная со временем Маргарет Тэтчер сокращает реальный сектор своей страны, и теперь до 80% ВВП этой страны состоит из спекуляций вокруг оценки по большей части виртуальных услуг. США записали в ВВП объем «услуг» по аренде собственными гражданами собственного жилья — результат не замедлил сказаться, и ВВП только за счет этой нехитрой операции увеличивается в год примерно на 10%. ЕС не отстает и записывает в ВВП проституцию и наркоторговлю; только для Великобритании эти «статьи дохода», а в действительности преступления, позволили учесть дополнительные 10 млрд (!) фунтов стерлингов.

Если же очистить показатель ВВП от налипшей на него с годами шелухи, подобной перечисленному выше, и попробовать посчитать его в сопряжении с показателем паритета покупательской способности (ППС), то рейтинги стран начнут выглядеть совсем иначе. Например, Россия с приписываемого ей 12-го места в мире сразу — при таком методе — оказывается на шестом. Каким же образом формируется показатель ППС?

Читайте статью Руслана Хубиева «Секрет мировой экономики: что на самом деле скрывается за термином ВВП».