Козельск, Калужская область, 16 мая, 2019, 15:29 — ИА Регнум. В Калужской области продолжаются мероприятия всероссийской акции «Добро в село». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения 15 мая участники проекта, обустроили Березичскую врачебную амбулаторию в Козельском районе.

Фото Владимира Петрова. Пресс-служба правительства Калужской области Волонтёры медицинского колледжа обустроили сельскую амбулаторию.

В амбулатории оказывается первичная медицинская помощь детскому и взрослому населению. Здесь обслуживают порядка 1700 человек, в том числе свыше 400 детей.

Волонтеры-медики Калужского базового медицинского колледжа покрасили вход, фундамент, оконные рамы, вымыли окна, обрезали кустарники возле амбулатории, скосили траву.

Старт акции «#ДоброВСело» впервые в Калужской области был дан в апреле 2019 года в селе Воскресенское Ферзиковского района на местном фельдшерско-акушерском пункте. За время проведения проекта — до 31 октября 2019 года — бригады медицинских специалистов и волонтеров планируют побывать в фельдшерско-акушерских пунктах в шести районах Калужской области. Марафон добрых дел организует всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» при поддержке Минздрава России и Росмолодежи. Основной целью проекта, инициированного в Год добровольца, является создание условий для повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинской помощи на селе.