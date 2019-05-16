Санкт-Петербург, 16 мая, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Избрание президента США Дональда Трампа, победа Brexit и результаты итальянских выборов стали следствием «усталости от демократии» и кризиса в этой сфере. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на полях Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Tumisu Brexit

По мнению Зорькина, события последних лет свидетельствуют, что современное глобальное общество столкнулось не только с кризисом права, но и кризисом демократии, основанной на верховенстве права.

«Некоторые специалисты в последнее время говорят о «синдроме усталости от демократии». Симптомы такой усталости мы можем найти во многих частях света, в различных государствах. Например, нельзя не отметить, что избрание президента Трампа, состоявшееся вопреки обычной логике избирательного процесса, стало своего рода бунтом избирателей против одних и тех же персонажей политического истеблишмента», — сказал Зорькин.

В качестве другого примера он привел попытку Соединенного Королевства выйти из состава Европейского союза. К апрелю 2019 года неопределенность в связи с дальнейшими действиями правительства, неурегулированность вопросов пограничного режима с Ирландией, возможные экономические потери остаются на повестке дня.

Председатель КС полагает, что это говорит о том, что «никто из заинтересованных сторон, включая правящую консервативную партию, уже не хочет никакого Брексита».

«Но как пойти на попятную или вернуть все обратно, сохранив лицо, никто из политической элиты не знает. Как и в случае с избранием Трампа, Брексит, скорее всего, явился реакцией на усталость от существующего политического класса. Представляется, что граждане Соединенного Королевства в большинстве своем не до конца понимали, что такое Брексит, едва ли его хотели на самом деле, но, что кажется бесспорным, они хотели быть услышанными», — заявил Валерий Зорькин.

В тот же ряд он поставил и результат выборов 2018 года в Италии, «где победила популистская коалиция, одной из сторон которой являлось движение «Пять звезд», позиционировавшее себя как «антипартийную партию», а также заметная поддержка партий «Фидес» в Венгрии и «Право и справедливость» в Польше.

Зорькин заметил, что, даже абстрагируясь от идеологии этих партий, невозможно не признать, что эти, не самые принятые с точки зрения либеральной демократии режимы, сложились «как ответ населения Венгрии и Польши на бездействие своих правительств», так как прежние правительства не смогли прийти к консенсусу, а главное — не смогли предложить гражданам никакой позитивной повестки.

Валерий Зорькин убежден, что подобные примеры говорят и о кризисе политической эффективности, с которым столкнулись современные демократии. Такой кризис проявляется, в том числе, в чрезвычайно длительном процессе политических переговоров о создании партийных коалиций, об учете тех или иных интересов, в усиливающемся давлении на партии с точки зрения идеологии, в замедлении госуправления.

Последнее, полагает Зорькин, напрямую связано с нежеланием политических акторов прийти к согласию. «Следствием этого становится невозможность реализации крупных инфраструктурных проектов и в целом — отсутствие стратегического мышления», — заключил председатель КС РФ.