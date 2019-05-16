Коркино, Челябинская область, 16 мая, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В южноуральском городе Коркино 20-летняя студентка одного из вузов осуждена за сбыт наркотиков в крупном размере и поддельных купюр. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе челябинской облпрокуратуры

Дарья Антонова ИА REGNUM Наказание

При задержании у неё изъяли десять поддельных купюр номиналом по 5 тысяч рублей. Кроме того, в четырёх тайниках было найдено более 16 граммов синтетического наркотика. Наркотик она распространяла в Челябинске в составе группы лиц.

Суд назначил ей 12 лет колонии. Системный блок компьютера и мобильный телефон изъяты в доход государства.

Как пишет издание 74.ru, характеристики у этой девушки были самые положительные. Отличница, экстерном закончила школу, спортсменка. Вину за собой она не признавала, заявив, что с её телефона писал кто-то другой. Но следователи смогли доказать её вину.