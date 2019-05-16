Москва, 16 мая, 2019, 15:26 — ИА Регнум. С точки зрения социальной значимости и заботы о здоровье жителей России — очень правильное решение. Важно, что предложение о ежегодном выделении одного рабочего дня коснётся именно граждан после 40 лет, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Очередь в регистратуру

«Но главное, чтобы граждане РФ использовали этот день именно для прохождения диспансеризации, а не для других личных целей. Поэтому очень важно разработать механизм целевого использования этого дня», — считает эксперт.

По её мнению, есть ещё одна проблема — возможность уложиться в один день в прохождении диспансеризации. Это уже вопрос к медицинским учреждениям, которые должны ориентироваться на предоставление возможности максимально полно и эффективно пройти диспансеризацию за один день.

«Необходимо, чтобы не сложилась ситуация, при которой государство предоставляет работающим гражданам возможность взять дополнительный выходной, работодатель оплачивает этот день, а работник не сможет с максимальной пользой воспользоваться положенным ему правом», — высказала свое мнение Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России могут получить дополнительный выходной, который, как и основной отпуск, будет оплачиваться работодателем. Соответствующие поправки в законодательство в настоящее время готовит Минтруд РФ.

Читайте также: Гражданам России могут добавить один оплачиваемый выходной