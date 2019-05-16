Тверь, 16 мая, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Презентация инвестиционного, промышленного, туристического потенциала Тверской области, а также лесного, деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов региона состоялась в Торговом представительстве Российской Федерации в Берлине 16 мая — в рамках визита в Германию делегации Тверской области, которую возглавил губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Участие в мероприятии приняли чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев и руководитель Торгового представительства РФ в Германии Андрей Соболев, более 20 предприятий Тверской области, свыше 60 немецких компаний, представители деловых и банковских кругов.

Пресс-служба правительства Тверской области Делегация Тверской области в Германии

«Наш регион предлагает инвесторам широкие возможности, комфортные условия ведения бизнеса. Мы уверены, что реализация совместных идей и планов получит новый импульс. Сегодня наша задача найти новых партнеров, закрепить уже имеющееся сотрудничество. Мы открыты для обмена опытом. Школа немецкого бизнеса, управления гостиничным хозяйством всегда была на высоком уровне, и мы хотели бы распространить этот опыт на нашей территории», — подчеркнул Игорь Руденя.

На презентации отмечалось, что Тверская область располагает удобным географическим положением, транспортной и логистической доступностью, имеет площадки, на которых инвесторам предлагаются особые условия ведения бизнеса, поддержка и сопровождение проектов вплоть до ввода в эксплуатацию.

Губернатор Игорь Руденя отметил значительные перспективы для реализации инвестиционных проектов в отраслях машиностроения, деревообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой, полиграфической, электрической и пищевой промышленности, в производстве строительных материалов.

«Сегодня Тверской области есть что показать и предложить немецким партнерам, куда пригласить. Это очень важное и взаимовыгодное партнёрство», — отметил Посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Андрей Соболев отметил, что Тверская область усиливает взаимовыгодные экономические и инвестиционные отношения с Германией, а одним из перспективным направлений для ведения бизнеса, по его мнению, может стать туризм — особо он отметил туристско-рекреационный кластер «Волжское море».

Губернатор Игорь Руденя отметил, что Тверская область и Германия могут иметь много общего в развитии туристической сферы. Игорь Руденя пригласил представителей немецкой стороны принять участие в форуме «Реки России».

Отметим, что в Тверской области уже работают крупные немецкие инвесторы — компании Schiedel, Metro Group, B. Brown, Otto Group и Direct Group, Globus. С 2006 года общий объём инвестиций немецких компаний в экономику Тверской области составил свыше 76,7 млн евро. В 2018 году внешнеторговый оборот предприятий Тверской области с Германией составил 82 млн 536 тыс. долларов США.

Делегация Тверской области находится в Германии 16−17 мая. В первый день поездки делегация глава региона вместе с руководителем Торгового представительства РФ в Германии Андреем Соболевым возложили цветы к Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Большой Тиргартен.