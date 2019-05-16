Москва, 16 мая, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Почти две трети жителей России (65%) не имеют никаких сбережений. И это, конечно, печально. Однако данная ситуация, в принципе, типична для развивающихся рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Плюс, конечно, национальная черта характера, многие российских граждане предпочитают жить одним днём, тратить здесь и сейчас, а не делать сбережения. В советское время почти у всех были сберкнижки, однако они «сгорели» во время гиперинфляции 90-х годов.

В принципе, их можно было обменять на акции приватизированных предприятий. Прежде всего, компаний телекоммуникационного, электроэнергетического и нефтегазового сектора. Однако это не было сделано. Часть сбережений пропала в олигархических банках во время дефолта 1998 года — «Инкомбанк», «СБС-Агро», «Токобанк» и т. д.», — пояснил эксперт.

По его мнению, чтобы изменить ситуацию, надо проводить новую приватизацию. Доля государственного сектора избыточна, 50−70%. И есть успешный опыт народных IPO — «Роснефть», «Сбербанк».

Некоторые вспоминают печальный опыт размещения «ВТБ». Акции банка в итоге сильно упали, но банк предложил физлицам выкупить бумаги по цене размещения в 2012 году. То есть люди оказались даже в плюсе, так как получали дивиденды.

«Развитие фондового рынка — это единственный способ победить бедность. Рано или поздно западные санкции будут сняты, и российские акции значительно подорожают», — высказал своё мнение Разуваев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», более половины (65%) российских семей не имеют никаких сбережений.

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