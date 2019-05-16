Берлин, 16 мая, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Россия крайне заинтересована в сохранении больших объемов транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, сказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По прогнозу депутата, спрос на газ в Европе в ближайшее время увеличится до 80−100 миллиардов кубометров в год, и 50% этих объемов Россия планирует взять на себя, обеспечив поставки через Украину. Если Украина продолжит препятствовать транзиту российского газа через свою территорию, требуя завышенной платы и согласовывая свои решения с США, России «придется строить «Северный поток — 3» — считает Завальный.

Разговор о транзите российского газа в Европу состоялся в рамках германо-российской конференции «Потсдамские встречи» в Берлине. Конференция прошла под патронатом министров иностранных дел двух стран — Сергея Лаврова и Хайко Мааса и при организации Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Парламентарии Германии и России обсудили затянувшийся процесс согласования проекта «Северный поток — 2». В разрешении проблемы Россия надеется на активное содействие Германии.

Речь шла также о российско-германских отношениях в контексте международных проблем. Антье Воллмер, бывший вице-президент Бундестага, заявила, что немедленная санкционная реакция Европы на действия России на деле не приносит результатов. «Призывы к изменению политики ничего не дают, это не работает ни с Россией, ни с Венесуэлой, ни с Ираном», — считает Воллмер.

«Нам стоит уйти от слова «должны»: мы (Россия — прим. ИА REGNUM ) «должны» провести переговоры с Башаром Асадом, как если бы мы были в ответе за сирийский кризис; мы «должны» вывести оружие из Калининграда — как если бы это мы приблизили границы НАТО к границам России» — так посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал реплики немецких парламентариев. Посол выразил надежду, что такие мероприятия, как Потсдамские встречи способствуют взаимопониманию сторон.