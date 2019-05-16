Москва, 16 мая, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Данные опроса «Левада-центра» о сбережениях жителей России сильно коррелируют с результатами ежемесячного опроса, проведенного ЦБ РФ и агентством «инФОМ» в конце апреля 2019 года. Согласно этим данным, сбережений не имеет 64% россиян, а счастливыми обладателями накоплений является 34% опрошенных (2% опрошенных затруднились определить, есть ли у них сбережения или нет), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбережения

При этом в апреле 2019 года 74% опрошенных ЦБ РФ не удалось отложить деньги на будущее, и эта цифра не отличается от мартовской. В апреле смогли отложить деньги, как и в марте, 24% опрошенных, а процент тех, кто смог отложить в текущем месяце больше, чем в предыдущем, увеличился с 3% до 4%. И все равно такой процент населения ничтожно мал.

«Стоит напомнить, что падению реальных доходов российского населения пошёл уже шестой год, а в первом квартале 2019 года, согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали на 2,3% к первому кварталу 2018 года. Низкие реальные доходы и рост инфляции являются основной причиной отсутствия у значительного большинства россиян интереса к сбережениям — весь доход уходит на покрытие текущих расходов», — отметила эксперт.

Однако интересно другое: в докризисных 2010−2013 годах, по данным ЦБ РФ, сбережения имело гораздо меньшее число опрошенных граждан РФ — всего 27% против 71% не имеющих сбережений. Этот парадокс может быть связан с различными факторами: от того, что за последние 8−9 лет у жителей России повысился уровень доверия к банковскому сектору до того, что недавний кризис научил хотя бы небольшое число граждан откладывать деньги на будущее, то есть на «чёрный день», который может наступить.

«Вероятно, что в период кризиса некоторые жители России начали работать на нескольких работах или получать доходы из дополнительных источников, например от дивидендов по акциям, процентов по облигациям, вложений в ПИФы и НПФ или самостоятельной игры на фондовой бирже, и стали откладывать часть дополнительных доходов.

Чем более крепким и стабильным будет курс рубля и чем больше у людей будет выгодных возможностей для инвестиций, тем больше появится возможностей для увеличения сбережений», — высказала своё мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», более половины (65%) российских семей не имеют никаких сбережений.

Читайте также: Более половины семей в России не имеют никаких сбережений — опрос