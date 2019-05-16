Киев, 17 мая, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Украинских раскольников от православия не смутили многочисленные предупреждения о том, что игры с томосом до добра не доведут и от статуса раскольников не избавят. О том, как раскол настигает теперь саму непризнанную Православную церковь Украины, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет

Почетный патриарх ПЦУ Филарет пошел в атаку на главу ПЦУ митрополита Епифания. В этом отнюдь не дружеском матче стороны будут опираться на своих союзников, которыми для Епифания, скорее всего. послужат украинские греко-католики, а для Филарета — бандитствующие парамилитарные структуры, вскормленные украинским МВД.

Похоже, что Филарет с удивлением обнаружил: ситуация, сложившаяся в ПЦУ после начала воплощения константинопольского томоса в жизнь, его никоим образом не устраивает, и теперь он яростно пытается прокрутить фарш назад, заявляя, что «Киевский патриархат не ликвидирован». Хотя по условиям томоса Киевский патриархат ликвидирован, а на его месте образована «самостоятельная» и полностью зависимая от Фанара ПЦУ. То, что Филарет не собирается капитулировать перед Епифанием, доказывает филаретовскую дальновидность, недаром он подписал соглашение о сотрудничестве с «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими неонацистами. До сих пор они пригождались в роли штурмовиков, отжимающих храмы канонической УПЦ МП, а теперь могут сгодиться и для «братских» разборок внутри ПЦУ.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Развод» Филарета и Епифания: как храмы делить будем?».