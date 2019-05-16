Москва, 16 мая, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Законопроект о новых правилах проведения технического осмотра автомобиля, в том числе его фотофиксации, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Камера

Прежде всего, вводится электронная карта техосмотра. Однако нововведение не отменяет его бумажный вариант — диагностическую карту можно будет получить бесплатно. Сама же услуга техосмотра — платная.

Кроме того, вводится процедура фотографирования проведения техосмотра — в начале и в конце процедуры.

Информация о проведении техосмотра передается профессиональным объединением страховщиков в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра из реестра операторов технического осмотра. В этой же базе будут храниться и фотографическое изображение автомобиля.

Аккредитацией операторов техосмотра будут заниматься страховщики. Профессиональное объединение страховщиков также ведет реестр операторов технического осмотра.

В первом чтении законопроект был принят в декабре 2018 года. Инициатива рассматривалась как форма борьбы с «серыми» техосмотрами.