Москва, 16 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Турция закупает у России, будут полностью находиться под контролем Анкары. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 16 мая в ходе визита в Латвию, сообщает издание Hurriyet.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Чавушоглу заверил, что С-400 не будут интегрированы в систему НАТО. Он также добавил, что российские ЗРС не будут представлять угрозу для истребителей F-35.

Ранее стало известно, что США собираются заморозить поставку истребителей F-35 Турции, поскольку в Вашингтоне считают, что российские С-400 смогут собирать данные об их новейших истребителях пятого поколения и передавать их в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2019 года Чавушоглу заявил, что никакой «заморозки» сделки по покупке у России комплексов С-400 не будет.

Читайте также: Конгрессмены США призывают ввести санкции против Турции за С-400