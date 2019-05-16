Москва, 16 мая, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Возврат олигарха Игоря Коломойского на Украину представляет собой чёткий сигнал о том, что уже сейчас, ещё до инаугурации Владимира Зеленского Пётр Порошенко утратил все властные рычаги, заявил корреспонденту директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Об этом же косвенно свидетельствует и то, что судебная система приняла в пользу Коломойского решения в ситуации вокруг национализации «ПриватБанка». Впрочем, это не означает, что власть уже перешла к Зеленскому. Нужно ещё договориться с основными группами интересов, перебалансировать отношения с прочими олигархами», — считает эксперт.

По его мнению, видимо поэтому Коломойский не стал, как изначально озвучивал, дожидаться инаугурации своего выдвиженца — пора ковать железо. Ведь если Зеленский не сможет удержать власть или договориться с элитами без Коломойского, победа может оказаться «пирровой».

"Конечно, торг не может идти по вопросам стратегического курса страны, тут американцы крепко держат руку на пульсе. Но как раз этот вопрос украинских политиков и бизнесменов занимает в наименьшей степени», — высказал свою точку зрения Кабаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинский бизнесмен Игорь Коломойский, покинувший страну в июне 2017 года и проживающий в Израиле, прибыл на Украину. Об этом олигарх сообщил интернет-изданию TheBabel.

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