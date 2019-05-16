Китай, 16 мая, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В Китае запретили въезд в город Фуюань уроженцам Дагестана и Татарии. Запрет негласный, но турфирмы его подтверждают, пишет ИА «Татар-информ».

Виза в Китай

"Официальных документов китайская сторона не предоставляла. Но на практике они и предупреждают сразу и не запускают. Думаю, по религиозным принципам, они очень боятся мусульманского терроризма. Поэтому всё на «-стан» на всякий случай не пускают», — цитирует агентство представителя турфирмы «Сахэкспо» из Хабаровска.

Информацию о запрете въезда для жителей Дагестана и Татарии также подтвердили в других турфирмах — «Тур парад — ДВ» и «Лагуна тур». Их представители предупредили, что на российской таможне лиц из указанных субъектов России пропускают, а на китайской — заворачивают.

В связи с этим в турфирмах Хабаровска вывешено предупреждение:

«С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».

Стоит отметить, что город Фуюань, который находится всего в 60 км от границы, является популярным направлением для туристов из России. Они приезжают сюда за покупками, а также за недорогим отдыхом и развлечениями.

В настоящее время заинтересованные граждане пытаются выяснить у консула в Китае, в связи с чем вызвана такая дискриминация в отношении жителей двух российских субъектов, а по сути и гораздо большего их количества, так как запрет введен не только для лиц, прописанных в Дагестане и Татарии, но и всех уроженцев вообще.