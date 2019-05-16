Сочи, Краснодарский край, 16 мая, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Лауреат конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» Иван Морозов, представляющий интернет-издание «Вечерние ведомости» из Свердловской области, поделился своими впечатлениями от медиафорума ОНФ, который сейчас проходит в Сочи. По его словам, после мероприятия в журналистике могут появиться новые узнаваемые лица.

Информационный отдел управления информационной политики Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Лауреат конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» Иван Морозов

— О конкурсе я узнал от коллег-свердловчан, которые неоднократно принимали в нем участие. Я считаю, что благодаря именно таким мероприятиям получается добиваться целей. Учитывая, что конкурс федеральный, я уверен, что публикации доходят до адресатов не только территориальных, но и федеральных, и впоследствии будет какой-то ощутимый результат.

— Материал посвящался свалке в городе Среднеуральске. Там в феврале 2018 года неизвестные выбросили порядка 20 бочек с отработанным машинным маслом. Масло стало стекать к водозаборной скважине, откуда Среднеуральск питается питьевой водой. Была угроза чрезвычайной ситуации, а власти местные никак не реагировали, к сожалению, никаких мер не предпринимали. А после того, как мы написали первую публикацию, на следующий же день они созвали чрезвычайную комиссию, выбрали подрядчика для ликвидации, и в течение двух недель свалка была ликвидирована. То есть, не допустили, все-таки, загрязнения скважины.

— К нам обратился председатель садоводческого товарищества, который проезжал мимо и увидел, что бочки протекают, и масло сливается к скважине. Он сказал, что жаловался в администрацию, но никаких действий не последовало, и он обратился в СМИ.

— Жду, что появятся новые узнаваемые лица. Сила и какая-то власть у журналистов есть. Не так просто мы проводим какие-то журналистские расследования, работаем, пытаемся найти болезненные точки, острые темы. Уверен, что журналисты поймут, что и ОНФ их поддерживает, и чиновники многие их поддерживают и не считают, что они пишут только всякие гадости.

Выступление Нюты Федермессер по паллиативной помощи было очень эмоциональным. Мне кажется, половина зала расплакалась. Моя коллега из Свердловской области вышла из зала со слезами, потом вернулась через несколько минут. Многие сидели с мокрыми глазами. Очень волнительная тема. Мне понравилось выступление по карте «убитых» дорог — очень актуальная тема. Я думаю, впереди еще много интересного.