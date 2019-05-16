Москва, 16 мая, 2019, 13:58 — ИА Регнум. США своевременно начали оказывать давление на Китай, и в рамках этой политики Вашингтон будет пытаться ослабить отношения Москвы с Пекином через демонстрацию готовности к компромиссу с Россией. Об этом заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. ломоносова, профессор Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Идёт сейчас приглушённая критика Си Цзиньпина даже в самом Китае приглушённая критика о том, что он слишком рано выступил против Соединённых Штатов. То есть политику Дена Сяопина надо было продолжать. Пока ещё нет сил у Китая достаточных, чтобы выступить и победить в этой борьбе, нет сил для решающего столкновения. Поэтому в данном случае расчёт вполне понятен», — заявил Сидоров.

США пытаются демонстрировать дружеские намерения в отношении России, однако следует понимать, что Вашингтон в принципе недоговороспособен, считает политолог.

«Есть вторая линия американской политики — это Конгресс. Пока Помпео здесь ездит у нас договаривается, в Конгресс вносятся новые законопроекты относительно новых санкций против России», — напомнил Сидоров.

«Более того, мы прекрасно знаем, что сейчас попали в определённый жёсткий правовой коридор: существует закон от 2 августа 2017 года, который объявляет нас противниками. Извините, как администрация президента США будет решать этот вопрос, если он обязан выполнять законодательство США?» — добавил он.