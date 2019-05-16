Благовещенск, 16 мая, 2019, 13:58 — ИА Регнум. В амурскую тайгу после реабилитации в специальном приморском центре прибыли тигры Павлик и Елена. Для того чтобы вывезти животных, специалистам пришлось их на время усыпить, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Специалисты взвесили животных, поместили на них ошейники, с помощью которых за ними можно будет следить, и поместили в контейнеры для перевозки. После этого хищников перевезли в тайгу, где заранее был подготовлен временный вольер.

Там Павлик и Елена должны прийти в себя после стресса из-за смены места жительства.

Переходный период продлится несколько дней, после этого двери вольера автоматически откроются и тигры смогут уйти в тайгу.