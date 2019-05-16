Углич, Ярославская область, 16 мая, 2019, 13:50 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование уголовного дела бывшего директора ГКУ ЯО «Угличское лесничество», обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вырубки в заказнике «Верхне-Волжский»

Преступление раскрыто сотрудниками регионального УФСБ России. В марте 2018 года ИА REGNUM писало о том, что местные жители возмущены фактами массовой рубки леса в заказнике «Верхне-Волжский» в Угличском районе. При этом чиновники объясняли эти вырубки заготовкой древесины для личных нужд граждан. Рубились при этом якобы только «спелые и перестойные насаждения» для санитарной очистки леса.

Местные жители написали обращение к президенту России. Как выяснили следователи, разрешения на рубку выдавались директором лесничества незаконно.

«По данным следствия, в период с июня 2017 года по май 2018 года злоумышленник, являясь должностным лицом — директором ГКУ ЯО «Угличское лесничество», незаконно и умышленно дал указание своим подчиненным подготовить разрешительные документы на предоставление лесных насаждений в заповедных лесных участках, расположенных в особо охранных частях заказника «Верхне-Волжский», входящего в состав территории Угличского муниципального района. В результате последовавшей незаконной рубки древесины государству был причинен материальный ущерб на сумму свыше 35 миллионов рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Дело в том, что до мая 2017 года благодаря пробелу в законодательстве заготавливать древесину «для личных нужд» можно было и в заказнике. Впоследствии этот пробел был устранен, но рубки продолжались.

Когда правоохранительные органы начали проверку, директор лесничества попытался подделать документы, изменив на них даты выдачи разрешений на рубку на более ранние. В этом и заключался подлог.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.