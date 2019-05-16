Сочи, Краснодарский край, 16 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Лауреат конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», корреспондент портала ZAB.RU Полина Харченко из Забайкальского края отметила, что медиафорум Общероссийского народного фронта (ОНФ) дает возможность журналистам из регионов для дальнейшего развития. Первой темой ее конкурсной работы стала актуальная для Забайкалья проблема переселения из ветхого и аварийного жилья. Тема второй работы — благоустройство городской среды.

Информационный отдел управления информационной политики Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Лауреат конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», корреспондент портала ZAB.RU Полина Харченко

— Конкурс известный. Откуда конкретно я про него узнала, не вспомню. Многие мои коллеги участвовали, многие выигрывали, поэтому и я решила попробовать. От тех, кто уже летал, кто побеждал, — были очень классные отзывы. А насыщенная программа, возможность побывать в другом городе — это для меня всегда интересно.

— Я отправляла два материала. Первый был посвящен переселению из аварийного и ветхого жилья, второй — благоустройству городской среды. Почему именно эти темы — переселение из ветхого и аварийного жилья является огромной проблемой у нас в регионе. Не только потому, что очень сложно расселить огромную кучу людей, а потому что дома строят некачественно и люди отказываются даже из своих «бараков» в эти дома переезжать. Поэтому мы сделали большой спецрепортаж. По комфортной городской среде та же проблема — некачественное выполнение работ. Тема острая, очень многие коллеги делают по этому поводу сюжеты и пишут статьи.

— Ни одну из проблем не удалось решить. По переселению из ветхого и аварийного жилья мы снимали сюжет в районе поселка Могзон в 2018 году. Люди показывали, как у них доски на потолке не прибиты, печки валятся. В этом году ездили в тот же поселок — там не изменилось ничего. По выполнению благоустройства городской среды — то же самое.

Жду в первую очередь какой-то толчок для себя, мотивации, чтобы дальше развиваться. Сейчас на форуме пообщались с чемпионом мира по пара-каратэ, обладателем титула «Человек планеты» Сергеем Бурлаковым — вдохновляющий человек. Прекрасно видеть такую волю к жизни. Когда смотришь на таких людей, когда видишь, как они относятся к жизни, какие-то свои личные внутренние мелкие проблемы кажутся ерундой.