Киев, 16 мая, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Более 40% граждан Украины ожидают от избранного президента страны Владимира Зеленского прямых переговоров с Донецкой и Луганской народных республик, сообщила 16 мая на брифинге глава Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По ее словам, 40,9% респондентов поддерживают прямые переговоры между Украиной, Россией, ДНР и ЛНР.

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Кроме того, 53,7% граждан Украины назвали первоочередной задачей Зеленского снятие неприкосновенности с депутатов, судей и президента страны.

Опрос проходил на Украине с 30 апреля по 10 мая, в нем приняли участие 3 тыс. человек, погрешность выборки не превышает 1,83%.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре президентских выборов на Украина, согласно данным ЦИК страны, Зеленский набрал 73,22% голосов, тогда как действующий президент Украины Петр Порошенко — лишь 24,45%.

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