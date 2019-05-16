Новосибирск, 16 мая, 2019, 13:42 — ИА Регнум. За строительством сухого светомузыкального фонтана в парке культуры и отдыха «Центральный» Новосибирска теперь можно следить онлайн — на стройплощадке установлена камера видеонаблюдения, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Скриншот видео с сайта camera.rt.ru/sl/qPIRXlSIf

Власти обещают, фонтан заработает уже в сентябре.

Напомним, фонтан Новосибирску подарил президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф, который 7 сентября 2018 года побывал в Новосибирске с рабочей поездкой. «Сбербанк» отвечает только за финансовую сторону — сметная стоимость составляет 97,5 млн рублей. Оформление фонтана выбирали сами новосибирцы — в ходе голосования. Большинство (53,69%) выбрали такой вариант фонтана: количество струй — 178, высота до 10 метров, девять водных картин, включая экран для проекций, объём заполнения водой подводной чаши — 160 кубических метров. Наряду с традиционным световым оформлением обещают добавить лазерное и видеосопровождение, что позволит транслировать на водный экран различные изображения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в парке культуры и отдыха «Центральный» Новосибирска начались подготовительные работы территории. Старая сцена была демонтирована, после установки фонтана в парке должна появится новая. На период строительных и ремонтных работ мероприятия, которые традиционно проводятся на главной площади парка, перенесли на сцены Михайловской набережной и парка культуры и отдыха «Березовая роща».

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