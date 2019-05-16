Пекин, 16 мая, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Переговоры по трехстороннему соглашению, направленному на сокращение ядерных вооружений, пройдут без участия Китая, 16 мая заявил во время брифинга официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

IceUnshattered Китайская баллистическая ракета средней дальности «Дунфэн-21» DF-21D

Демарш китайского дипломата стал ответом на слова госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, назвавшей позицию, занятую официальным Пекином в данном вопросе, неприемлемой.

Обращаясь к представителям СМИ, Лу Кан сообщил: «Позиция Китая заключается в том, что страны с наибольшими арсеналами ядерного оружия должны выполнить свои обязательства по разоружению. Они должны продолжать выполнение двусторонних соглашений о контроле над вооружениями и продлить эти документы».

Коснувшись вопроса о трехстороннем соглашении, официальный представитель МИД КНР сообщил: «Наши ядерные силы поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для поддержания национальной безопасности. Китай не будет принимать участия ни в каких переговорах о трехстороннем соглашении по ядерным вооружениям».

Лу Кан подчеркнул: «Китай ни в какой форме не принимает участие в ядерной гонке, не предоставляет каким-либо странам свой «ядерный зонтик», а также не размещает ядерное оружие в других государствах. КНР сохраняет приверженность принципу неприменения ядерного оружия первой, а также не будет применять этот тип вооружений в отношении государств, не обладающих ядерным оружием«

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство КНР не намерено участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с Россией и Соединенными Штатами, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.