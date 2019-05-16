Москва, 13 февраля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Законопроект об отмене обязательного оформления карточки продавца на универсальных рынках для фермеров и садоводов, Госдума приняла в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Нововведение коснётся членов крестьянских хозяйств и других граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство.

Сегодня все они обязаны оформлять карточку продавца для сбыта своей продукции при заключении договора о предоставлении торгового места. Однако, как отмечают авторы инициативы, сведения в этой карточке повторяют данные, которые гражданин и так предоставляет при заключении договора о предоставлении торгового места. Поэтому законопроект предлагает отменить обязанность оформлять карточку продавца в случае, если граждане из указанных категорий торгуют на универсальном рынке по упрощенной форме договора.

Как отмечали члены профильного комитета Госдумы по экономической политике, такие изменения необходимы в связи с тем, что чаще всего фермеры и садоводы торгуют только в сезон, а не круглый год. При этом оформление карточки продавца требует дополнительных временных и финансовых затрат как у продавца, так и управляющей рынком компании. Отмена обязательного оформления карточки продавца существенно упростит сложившиеся правила.