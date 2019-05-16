Москва, 16 мая, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Косаток из «китовой тюрьмы», которая находится в бухте Средняя в Приморье, нужно перевезти для выпуска в Охотское море. Об этом, как передает РИА Новости, заявил эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.

(сс) skeeze Косатки

«Косаток нужно вернуть в их привычную среду, а не выбросить в ближайшем заливе, — заявил эксперт. — Выпуск в бухте Средняя — это простое, дешёвое и абсолютно неправильное решение».

По его словам, в те акватории, где «обитают семьи» китообразных, и нужно их перевезти. Кроме того, специалистам для успешного выпуска нужно отучить китообразных от человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявлял журналистам, что освобождение косаток на волю из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя (Приморский край) должно произойти до наступления июля.

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