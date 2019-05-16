Барнаул, 16 мая, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Дополнительный оплачиваемый день отпуска для прохождения диспансеризации — это хорошо, но самое главное, чтобы этот профилактический осмотр был эффективным, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу с дополнительным выходным днём, который, как и основной отпуск, будет оплачиваться работодателем, он пояснил:

marcelohpsoares Осмотр у врача

«Безусловно, гарантированный дополнительный отпуск — это всегда хорошо… для работника. Профилактический медицинский осмотр — это тоже хорошо… для работника. Сегодня более-менее медосмотры гарантированы государственным и муниципальным чиновникам, поскольку они просто направляются начальниками на профосмотр в рабочее время. А теперь эти поправки позволят пройти обследование и работникам частных предприятий.

Кстати, вот уже два дня мне нужен один краевой чиновник, но он «проходит диспансеризацию» и поэтому по мобильному мне тоскливо сообщает, что сидит в очереди для приема в кабинете следующего специалиста. Так что по сути этот закон позволит уравнять в правах работающих на реальном производстве с правами чиновников. Но здесь необходима проработанная логистика движения пациентов по кабинетам, чтобы день не был потрачен на сидение в очередях. И самое главное, чтобы этот профилактический осмотр был эффективным, то есть, если необходимо, то пациент прошел дообследование и необходимое лечение».

Напомним, подготовить поправки в законодательство, в соответствии с которыми жители России могут получить дополнительный выходной для прохождения диспансеризации, председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда и социального развития РФ. Эта мера коснётся работников старше 40 лет.