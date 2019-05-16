Козельск, Калужская область, 16 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Калужской области следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Козельский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ. Как сообщили 16 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, житель Ульяновского района подал в соответствующий орган заявление о назначении социальных денежных выплат по первой группе инвалидности, предоставив при этом документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у него заболевания.

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По версии правоохранителей, из-за поддельных документов в период с 2012 года по 2017 год лжеинвалиду было выплачено более 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется следствие. Ранее данный гражданин уже был осуждён за аналогичное преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области возбуждено уголовное дело, также связанное с мошенничеством при получении выплат. В феврале 2019 года с закупившим партию дорогостоящих медикаментов калужанином связались неизвестные, сообщившие, что лекарства являются поддельными, и предложившие содействие во взыскании денежной компенсации с недобросовестного поставщика. Не сомневаясь в законности происходящего, калужанин исправно перечислял на оговоренный счет деньги, пока работники банка не поинтересовались, с какой целью осуществляются переводы.

Лишь пообщавшись с представителями службы безопасности банка, мужчина понял, что реально имеет дело не с юристами, а с мошенниками. Однако к этому моменту калужанин уже успел перечислить злоумышленникам более 900 тысяч рублей, после чего был вынужден обратиться за помощью в полицию.