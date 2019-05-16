Москва, 16 мая, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Закон о новых правилах уплаты госпошлин за временный вывоз культурных ценностей и музыкальных инструментов за пределы РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Теперь максимальный размер госпошлины, которую необходимо уплатить за получение документов на временный вывоз культурных ценностей из РФ, будет ограничен. Сегодня он составляет 0,01% от страховой стоимости вывозимых культурных ценностей, а закон устанавливает максимальный размер в 5 тыс. рублей. Как отмечали авторы законопроекта, такие изменения необходимы для того, чтобы вывозить выставочные проекты из частных российских коллекций было не так обременительно, так как иногда стоимость таких коллекций достигает 50 млн рублей.

Кроме того, закон также освобождает от уплаты госпошлины музыкантов, которые выезжают за пределы РФ со своими струнными или смычковыми инструментами. Это, в свою очередь, сможет увеличить количество гастролей российских артистов, что сможет популяризировать культуру РФ за рубежом.