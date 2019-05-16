Москва, 16 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не ограничиваться двумя территориями для перерегистрации бизнеса в рамках третьей волны амнистии капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Согласно принятым в третьем чтении законам новым участникам придется перерегистрировать свой бизнес на территории РФ, а именно в специальных административных районах (САР) — внутренних российских офшорах на территории Калининградской области и Приморского края.

«Но лететь долго… Я бы считал, что можно было бы сделать еще третье место для размещения капиталов: рядом с Москвой — Владимирская область или Рязанская. Близко должно быть. Чтобы вкладчик мог за два часа приехать и порешать вопросы. До Твери час пятнадцать, до Владимира — час сорок. Он не полетит в Приморье», — рассуждает Жириновский.

Программа амнистии пройдет в РФ уже в третий раз. Ранее подобные условия уже создавались для бизнесменов в 2015 и 2018 годах. Они могли добровольно задекларировать свои активы за рубежом.

По итогам первого этапа власти сообщили о 7,2 тыс. поданных деклараций (не раскрыв суммы заявленных активов). По итогам второго — о 11,7 тыс. и о декларировании «только остатков по счетам более чем на 10 млрд евро».