Москва, 16 мая, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует предоставить субсидии в размере одного миллиарда рублей на поддержку отечественного кино для детей. Об этом заявил 16 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Камера! Мотор!

«Один миллиард рублей планируется направить на производство детских фильмов и контента для семейного просмотра по линии «Фонда кино», — сказал он.

По словам главы правительства, ранее этот вопрос рассматривали на заседании комиссии по кинематографии.