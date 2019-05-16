Ростов, Ярославская область, 16 мая, 2019, 13:06 — ИА Регнум. 18 мая в Ярославской области отметят День города Ростова Великого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штаб-квартире Союза городов Золотого кольца.

Наталья Булах Приготовление ухи в Ростове Великом

В этом году празднование перенесли с конца лета на весну. Центральным событием праздника станет гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха». Его ведущими выступят актриса Илона Броневицкая и резидент ярославского клуба популярных ведущих Денис Гагарин. Среди команд, которые примут участие в соревновании по приготовлению ухи, будут представлены команда паспортного стола Золотого кольца «ПаспортУха» и команда туристского информационного центра Ярославля «Рыба-Пила».

В День города на улицах выступят духовые оркестры из городов Золотого кольца. Актер Волковского театра, народный артист России Валерий Кириллов представит моноспектакль «30 оттенков закулисья».

День города Ростова станет первым в ряду подобных праздников на маршруте «Золотое кольцо России».