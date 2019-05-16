Ярославль, 16 мая, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Среднемесячная заработная плата художественного руководителя Волковского театра Евгения Марчелли выросла в 2018 году. Данные о заработках руководителей федеральных учреждений культуры опубликовал Минкульт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volkovteatr.ru Евгений Марчелли

Согласно документу, в 2018 году Марчелли зарабатывал в месяц 373 тысячи рублей. Годом ранее его заработок составлял 321 тысяч рублей в месяц.

Заместитель директора театра Валерий Русин в 2018 году зарабатывал 176 тыс в месяц. Речь идет о начисленной заработной плате до налогообложения.