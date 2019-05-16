Москва, 16 мая, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Политика президента США Дональда Трампа подрывает его собственную электоральную базу. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Фермеры отвернулись от Трампа. Малый и средний бизнес отворачиваются от Трампа. Видимо, его советники ему не говорили, но он делает большую глупость: дело в том, что то, что он делает с китайцами и мировой политикой, бьётся по его основам, по его базе», — заявил Мигранян.

«На 200 млрд долларов импорта он поднял на 25% тарифы. А теперь хочет их поднять ещё на 300 млрд долларов товаров. Это бьёт по американской экономике и бьёт по среднему классу, который был его базой», — подчеркнул он.

По разным оценкам, каждая американская семья в среднем будет вынуждена тратить на 800 долларов больше из-за повышения этих тарифов, указал политолог.

На этом фоне США увязли в множестве внешнеполитических проблем, продолжил Мигранян.

«Неужели у нас есть такие колоссальные и кошмарные проблемы, которые навалились на Трампа? Война торговая с Китаем, реальная, возможно, война с Ираном, возможно, реальная война с Северной Кореей, очень серьёзная конфронтация с нами, Венесуэла… Я на этом фоне думаю, что у нас, в общем-то, по сравнению с американскими проблемами на международной арене детская забава», — добавил он.

США повысили пошлины на китайский импорт общей стоимостью на 200 млрд долларов с 10% до 25%. При этом американский президент распорядился начать повышение пошлин и по другим товарам общей стоимостью порядка 300 млрд долларов.