Рубль «в шаге от перелома» тенденции в свою пользу
Москва, 16 мая, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая, рубль укрепляется третий день подряд. Способствует этому локальная волна роста цен на нефтяном рынке. Нефть Brent превысила отметку $72 за баррель на фоне риска возникновения конфликта на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«При этом рост запасов нефти, согласно данным минэнерго США, рынки по большому счету проигнорировали. В свою очередь индекс MSCI EM Currency сегодня корректируется, что также усиливает поддержку рублю», — отметил эксперт.
Индекс RGBI продолжает расти, уже практически достиг уровня 138, таким образом, подтвердил бычий тренд от октября 2018 года. Повышенный спрос на российские ОФЗ связан с высокой доходностью, а также с тем, что вторичные бумаги не подпадут под потенциальные санкции со стороны США, которые сейчас рассматриваются. Этот фактор также обеспечивает рост рубля.
«Если говорить о технике, то валютная пара доллар/рубль стоит буквально в шаге от того, чтобы переломить краткосрочную бычью тенденцию. Точкой смены тенденции является уровень 64,33», — считает Капустянский.
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