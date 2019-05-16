Москва, 16 мая, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая, рубль укрепляется третий день подряд. Способствует этому локальная волна роста цен на нефтяном рынке. Нефть Brent превысила отметку $72 за баррель на фоне риска возникновения конфликта на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«При этом рост запасов нефти, согласно данным минэнерго США, рынки по большому счету проигнорировали. В свою очередь индекс MSCI EM Currency сегодня корректируется, что также усиливает поддержку рублю», — отметил эксперт.

Индекс RGBI продолжает расти, уже практически достиг уровня 138, таким образом, подтвердил бычий тренд от октября 2018 года. Повышенный спрос на российские ОФЗ связан с высокой доходностью, а также с тем, что вторичные бумаги не подпадут под потенциальные санкции со стороны США, которые сейчас рассматриваются. Этот фактор также обеспечивает рост рубля.

«Если говорить о технике, то валютная пара доллар/рубль стоит буквально в шаге от того, чтобы переломить краткосрочную бычью тенденцию. Точкой смены тенденции является уровень 64,33», — считает Капустянский.

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