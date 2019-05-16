Москва, 16 мая, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Начальник одного из отделов Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин обвиняется в получении взятки в размере $850 тыс., огласил 16 мая судья на заседании Московского окружного военного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Кирилл Черкалин получил взятку в размере $850 тыс.», — сказал судья.

Отмечается, что взятку полковник ФСБ получил от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ведомства 25 апреля. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.

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