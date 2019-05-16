Ивано-Франковск, Украина, 16 мая, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области из-за сильных ливней оказались подтоплены более 300 домов, заявили 16 мая в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщается на сайте ведомства.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

«15 мая в результате сильных дождей, в период с 19:00 до 22:00 часов на территории области было подтоплено сточными водами 2 админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами, 5 участков автомобильных дорог», — сказано в сообщении.

В данный момент подтопленными остаются 89 домов. Спасатели делают всё необходимое для ликвидации последствий стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге из-за сильного ливня обрушилась часть монумента «Победа», посвящённого освободителям города времён Великой Отечественной войны.

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