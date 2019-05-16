Екатеринбург, 16 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Пышма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Ajale Мертвая рыба

Рыба погибла в районе посёлков Старопышминск и Становой. В ходе проверки выяснилось, что на правом берегу реки Пышма между этими посёлками неизвестные засыпали протоку, благодаря которой вода поступала из реки в дражные разрезы. Это и привело к экологическому ЧП.

Ущерб водным ресурсам превысил 1,1 млн рублей. По факту нарушение правил охраны водных биоресурсов и возбуждено уголовное дело.

О ЧП в реке Пышма стало известно в марте. Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из местных жителей разместил в соцсетях видеозапись, на которой видно, как из-под льда ковшом вычерпывают обилие погибшей рыбы. Голос за кадром предположил, что подо льдом погибшей рыбы тонны. Прокуратура после этого начала проверку.