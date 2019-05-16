Белвью, США, 16 мая, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Приложение Steam Link, благодаря которому геймеры имеют возможность перенести свои игры Steam на смарфон, получило свою версию для iOS. Об этом 15 мая сообщил портал Kotaku.

Логотип Steam

Пресс-служба Valve объявила о том, что Steam Link сейчас можно установить на различных устройствах производсва Apple, например, на iPhone, iPad и Apple TV. Подключение можно осуществить через сеть Wifi 5 ГГЦ или обычную проводную сеть.

Устройство Apple должно находиться в той же локальной сети, что компьютер с запущенным клиентом Steam. Отмечается, что приложение также поддерживает контроллеры Steam и Mfi.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть утекла дата летней распродажи в Steam. Она стартует 25 июня 2019 года.