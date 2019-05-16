Ярославль, 16 мая, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Из бюджета Ярославской области выделят 1 млн рублей семье Михаила Зенина, погибшего 5 мая при пожаре самолета SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево». Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Правительство Ярославской области

«Приняли решение выплатить его семье в качестве материальной помощи 1 миллион рублей из резервного фонда правительства Ярославской области. Постановление об этом подписано. Такую же сумму семье Михаила выплатят из бюджета Московской области», — написал Дмитрий Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Зенин принадлежит к известной ярославской адвокатской семье. Его дед Владилен Зенин много лет возглавлял Адвокатскую палату Ярославской области, а отец Андрей Зенин является председателем Ярославской областной коллегии адвокатов.