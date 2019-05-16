Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 и 19 мая
Москва, 16 мая, 2019, 11:37 — ИА Регнум. 18 и 19 мая в Москве ожидается теплая майская погода без выпадения осадков. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в интервью РИА Новости.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Весна в Москве
«Нас (жителей столицы) ожидает хорошая погода, — сказала Позднякова. — Переменная облачность без осадков».
Позднякова добавила, что воздух в столице днем прогреется до +20 градусов, ночью — до +8 градусов.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 16 мая температура воздуха в Москве и Подмосковье ожидается до +15…+20 °С.
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