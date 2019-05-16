Симферополь, 16 мая, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту смерти заключённого от побоев, полученных во время пребывания в следственном изоляторе города Симферополь, 16 мая сообщил сайт управления следственного комитета по республике Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По предварительной информации, инцидент произошел в конце апреля 2019 года. Множественные травмы получены заключённым в ходе конфликта, произошедшего в камере следственного изолятора. Пострадавший скончался в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами: «Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, повлекшего смерть потерпевшего)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белгороде вынесен приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью задержанного, повлекшего его смерть