Москва, 16 мая, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В России две трети семей (65%) не имеют никаких сбережений. Хранят деньги на «чёрный день» 20% семей, причём это семьи с высоким доходом. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Лишь две из 10 семей с низким материальным достатком (едва хватает денег на еду) обладают какими-либо накоплениями. Больше всего сберегателей отмечается в крупных городах (в Москве — 54%). В сёлах откладывают средства только 20% опрошенных.

Опрос показал, что средний размер сбережений составляет 140−210 тыс. руб. Половина семей располагает накоплениями менее 56,5 тыс. руб. Наиболее обеспеченные семьи с высоким доходом откладывают от 300 до 484 тыс. руб.

С уменьшением доходов граждан РФ возможности откладывать средства на «чёрный день» сильно сокращаются. Среди семей с самым низким доходом размер сбережений не превышает 55 тыс. руб., у молодых семей — менее 20 тыс. руб.

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Опрошены 1600 человек старше 18 лет методом личного интервью.

Подробности: Более половины семей в России не имеют никаких сбережений — опрос

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, основная причина отсутствия сбережений у российских семей — низкий уровень доходов.

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