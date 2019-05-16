Москва, 16 мая, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Норвежском море провёл стрельбы и другие учения российский противолодочный корабль «Североморск». Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Северного флота России.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой противолодочный корабль «Североморск»

«Большой противолодочный корабль «Североморск», возвращающийся после выполнения задач дальнего похода на главную базу Северного флота — Североморск, выполнил серию боевых упражнений в северной части Норвежского моря», — говорится в сообщении.

Экипаж «Североморска» в ходе учений отрабатывал действия по противовоздушной обороне с условной стрельбой ЗРК «Кинжал». Кроме того, боевые расчёты артиллерийской батареи провели учебный бой с надводным судном условного противника. По мишеням велся огонь из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100.

Читайте также: Российская авиация отразила высадку морского и воздушного десанта в Крыму