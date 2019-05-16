Киев, 16 мая, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Верховная рада Украины назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая 2019 года, сообщил 16 мая парламентский телеканал «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Всего парламент рассмотрел семь проектов постановлений с датами 17, 19, 20, 26 и 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее послы стран «Большой семёрки» встретились с пока действующим президентом Украины Петром Порошенко и потребовали передать власть избранному президенту Владимиру Зеленскому.

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