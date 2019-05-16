Псков, 16 мая, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Лидер фракции партии «Справедливая России» в Псковском областном собрании депутатов Наталья Тудакова обратила внимание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на несоответствие информации об уровне средней зарплаты и реальных заработков педагогических работников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, об этом Тудакова заявила в ходе встречи главы региона с депутатами в преддверии ежегодного отчёта о деятельности администрации Псковской области.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

«Михаил Ведерников предложил депутату подключиться к решению этого вопроса в рабочем порядке и рассмотреть примеры конкретных учреждений — средние показатели в отраслях выполняются, но в отдельных случаях за счёт необоснованной разницы в доходах руководителей и рядовых сотрудников», — сообщили в Псковском областном собрании депутатов.

Депутаты фракции также обратились к губернатору с просьбой пересмотреть размер доплаты для учителей за классное руководство.

По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата учителей в Псковской области составляла 24 633 рубля и была самой низкой в Северо-Западном федеральном округе (средняя по округу — 43 109 рублей).