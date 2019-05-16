Ярославль, 16 мая, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле часть Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля могут сделать достопримечательным местом. С таким предложением на совместном заседании общественных советов при департаментах охраны объектов культурного наследия и туризма выступил архитектор Андрей Кремнев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание фабрики «Красный Перекоп»

Речь идет об исторических слободах вдоль правого берега реки Которосли от фабрики «Красный Перекоп» до бывшей Коровницкой слободы, включая Тугову гору. По мнению архитектора, богатое историческое прошлое, большое количество памятников архитектуры и уникальный Петропавловский парк требуют особой охраны этого места и развития его как зоны отдыха и туризма.

«Для развития города эта зона должна быть рекреационной, чтобы можно было проехать на велосипеде, пройти пешком, выйти к воде. Они должны быть выделены в отдельную охраняемую зону. Сейчас эта территория стремительно деградирует из-за хаотичной застройки. Ее застраивают самым примитивным образом, как Брагино, как спальный район, не учитывая ее историческую целостность и потенциал для отдыха горожан и туризма. Исчезает деревянная застройка, перекрываются выходы к воде, могут быть уничтожены ручьи», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Кремнев.

Андрей Кремнев является одним из авторов проекта «Textil — территория культуры в городе». Члены общественных советов согласились с особой ценностью Закоторосльных слобод Ярославля. Председатель общественной палаты Ярославля Александр Федоров предложил властям региона попытаться включить мероприятия по сохранению и развитию Петропавловского парка и территории фабрики «Красный Перекоп» в программу празднования 350-летия со дня рождения Петра Первого, которое будет отмечаться в 2022 году. Именно по указу императора и была создана Ярославская Большая мануфактура, ставшая затем фабрикой «Красный Перекоп».

Звучали и альтернативные предложения — обеспечить сохранность района в рамках документов по охране исторического поселения, которым является Ярославль. Как полагает автор идеи, статус не будет являться препятствием для развития района.

«Если статус достопримечательного места появится, будут разработаны регламенты, предмет охраны, который зафиксирует, например, что застройка должна не нарушать сложившихся осей улиц, что нельзя, например, засыпать и застроить ручей», — говорит Андрей Кремнев.

Найти пути сохранения уникальности правобережья Которосли должна рабочая группа, которая была создана по решению общественных советов.