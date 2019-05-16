Чита, 16 мая, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Новой администрации Читы будет нелегко справиться с одной из самых застарелых проблем столицы Забайкальского края — несанкционированными мусорными свалками. Их причина, как следует из официального сообщения пресс-службы читинской администрации, кроется в огромной задолженности жильцов перед управляющими компаниями. Особенно сложно дела обстоят в неблагоустроенном жилом фонде Железнодорожного района краевого центра. Там сегодня, 16 мая, побывал исполняющий обязанности руководителя администрации города Читы Александр Сапожников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Как выяснилось, жильцы одного из восьмиквартирных домов, расположенных на ул. Баранского, задолжали управляющей компании 166 тысяч рублей.

«Прямые договоры с мусоровывозящими организациями они также не заключают. И хотя УК подает на неплательщиков в суды, которые в итоге выигрывает, денег она так и не видит: в большинстве случаев судебные приставы ссылаются на невозможность попасть в квартиры, поскольку им никто не открывает двери. В итоге из 18 млн рублей общей задолженности горожан перед компанией она получила пока только порядка трёх миллионов рублей. Кроме того, лишь четвертую часть средств УК имеет право использовать для работы, в том числе — на вывоз мусора», — отмечается в сообщении городских властей.

Выслушав предложения представителя УК «Кенон» (прозвучала просьба решить вопрос с привлечением жильцов к ответственности за неуплату), Александр Сапожников подчеркнул, что необходимо разобраться с принадлежностью всех квартир, выяснить, какие из них муниципальные, провести беседы с жильцами и, конечно, принимать необходимые меры.

Уже известно, что проблеме очистки территорий неблагоустроенного жилого фонда будет посвящено совещание с участием глав районных администраций, председателей городских комитетов и руководителей управляющих компаний. Оно состоится в ближайшие дни.

Напомним, Забайкальский край стал одним из немногих регионов, которые с 1 января 2019 года не перешли на новую схему утилизации твёрдых бытовых отходов. А 15 мая 2019 года в Чите сменилась власть. Руководитель администрации городского округа «Город Чита» Олег Кузнецов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. О новом руководителеАлександре Сапожникове известно, что он — бывший военный, служил в горячих точках.

Ранее в отставку по собственному желанию ушёл мэр Читы Анатолий Михалёв, одновременно являвшийся председателем городской думы. По мнению наблюдателей, немаловажную роль в смене руководства Читы сыграло поведение чиновников во время начала мощнейшего наводнения 2018 года. Также Олега Кузнецова неоднократно критиковали за несанкционированные свалки и горы мусора.