Киев, 16 мая, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В итоговом тексте закона о тотальной украинизации квота государственного языка для украинских телеканалов поднята до 90%, сообщило 16 мая издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Журналисты отмечают, что перед голосованием за проект закона во втором чтении было решено эту норму убрать.

Нововведение должно заработать через пять лет.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием, президентом Украины Петром Порошенко и опубликован в официальной парламентской газете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Рады обвинили Парубия в мошенничестве, поскольку он подписал закон, текст которого не был опубликован. Что на самом деле принял парламент, не было известно до момента публикации закона в прессе.

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