Казань, 16 мая, 2019, 10:58 — ИА Регнум. На прошедшем в Казани 16 мая 2019 года заседании Совета уполномоченных по правам человека участники не только обсудили вопросы защиты трудовых прав граждан, но и определились с темой следующего заседания. Мероприятие намечено на ноябрь 2019 года и пройдёт в Москве, его темой станет защита прав потерпевших. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Татьяны Москальковой, прибывшей в столицу Татарии с рабочим визитом.

Ombudsmanrf.org Заседание в Казани.

Ombudsmanrf.org Участники заседания в Казани

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проводит в Казани заседание Совета уполномоченных по правам человека. В нём принимают участие уполномоченные из 76 регионов. В качестве гостей мероприятия — спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин, замглавы управления президента РФ по общественным проектам Константин Долгов, глава программного офиса Совета Европы Петр Зих, защитник прав человека в Армении Арман Татоян, омбудсмен Киргизии Токон Мамытов и многие другие.

Участники заседания делятся опытом, обсуждают единую методику по защите прав трудящихся. По результатам мероприятия будет составлена резолюция. Также в рамках заседания решено кроме стандартной дискуссии отдельно провести обмен лучшими практиками правозащитной деятельности.

Татьяна Москалькова отметила, что в активные трудовые процессы в России вовлечены свыше 75 млн человек.

«По данным социологических опросов, право на труд и его справедливую оплату входит в пятерку наиболее значимых для граждан прав. В 2018 году на него указали 46% опрошенных, весной 2019 — 53,2%. О наличие проблем в сфере трудовых отношений свидетельствуют протестные акции: в 2018 году — 229, в 2019 году — 39», — отметила омбудсмен в своём выступлении, добавив, что в 2018 году к ней поступило 1 611 обращений по вопросам соблюдения и защиты трудовых прав.

Напомним, 17 мая запланировано также проведение семинара-совещания по вопросу рассмотрения обращений граждан, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства. Также участники обсудят вопросы организации личного приёма.

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