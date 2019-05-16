Каракас, 16 мая, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Решение Соединенных Штатов приостановить авиасообщение с Венесуэлой является нарушением права граждан на свободу передвижения, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

«Где же свобода, Дональд Трамп? Где та свобода, которую вы проповедуете?» — задался вопросом Мадуро в эфире телеканала VTV.

По его словам, приостановка авиарейсов нанесла вред не только гражданам Венесуэлы, но и жителям США «и людям разных национальностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая власти США приняли решение о временной приостановке авиасообщения с Венесуэлой. В Вашингтоне считают, что существует «угроза для пассажиров, воздушных судов и членов их экипажей», которые прибывают и вылетают из Боливарианской Республики.

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