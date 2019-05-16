Кемерово, 16 мая, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Ходатайство защиты о возврате в прокуратуру дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» отклонено. Такое решение принял судья Заводского районного суда Кемерово. Об этом сообщил в четверг, 16 мая, корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

«Хочу призвать не затягивать сроки рассмотрения дела, — сказал судья. — … Возврат (дела в прокуратуру) только тогда, когда устранить (нарушения) невозможно».

Ранее адвокаты обвиняемых Сергея Генина и Александра Никитина попросили суд вернуть дело прокурору для устранения нарушений.

Напомним, 16 мая Заводской районный суд Кемерово приступил к слушаниям по делу о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». На скамье подсудимых всего семь фигурантов дела, которых обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и в преступной халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли десятки людей.

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